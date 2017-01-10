В Уфе пройдет соревнование для школьников по финансовой грамотности Фото: fingramota.by В Уфе пройдет соревнование для школьников по финансовой грамотности Фото: fingramota.by

УФА, 10 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе 19 января состоится региональный тур XII Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и основам потребительских знаний. Участниками станут школьники, прошедшие по результатам первого заочного тура. Олимпиада ежегодно выявляет подростков, проявляющих интерес к финансам, и планирующих строить карьеру в этой области. Соревнования будут проходить в форме брейн-ринга и решения финансовых задач.

«Параллельно с региональным туром будут проходить семинары для учителей, родителей и всех желающих по важнейшим современным экономическим темам, финансовой грамотности и защите прав потребителей», — сообщили в Башкирском региональном отделении Финпотребсоюза.

В прошлом году победителями второго тура стали 19 школьников. Из них пятеро победили в финале Всероссийской олимпиады. «Как правило, дети-призеры поступают на бюджетные места лучших финансовых столичных вузов», — отметили в Финпотребсоюзе.