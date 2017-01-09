Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

9 января Понедельник

Уфа   °

Уфимцы могут отправить на «снежную почту» фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы

ОБЩЕСТВО

Уфимцы могут отправить на «снежную почту» фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы

Фото: автор

Уфимцы могут отправить на «снежную почту» фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы

Фото: автор

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы могут отправить на «снежную почту» – sneg@ufacity.info – фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы. Электронный ящик создан в помощь коммунальным службам для более четкой организации уборки снега в городе. Отчёты о проделанной работе будут регулярно появляться на сайте столичной администрации.

«На адрес электронной почты нужно присылать фотографии улиц и дворов, где требуются уборка и вывоз снега. При этом обязательно нужно указывать район города, улицу, номер дома, во дворе которого требуется уборка снега, и дату съемки», – отметили в пресс-службе мэрии.

Поступающие сообщения после анализа и обобщения будут ежедневно передаваться в администрации районов Уфы. Коммунальные службы будут принимать соответствующие меры по расчистке территорий.

Как информировало агентство «Башинформ», городские власти прокомментировали ситуацию со снежным коллапсом в городе.

Теги: снег,снегопад,администрация
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть