Уфимцы могут отправить на «снежную почту» фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы Фото: автор



















Уфимцы могут отправить на «снежную почту» фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы Фото: автор

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы могут отправить на «снежную почту» – sneg@ufacity.info – фотожалобы на сугробы во дворах и на улицах столицы. Электронный ящик создан в помощь коммунальным службам для более четкой организации уборки снега в городе. Отчёты о проделанной работе будут регулярно появляться на сайте столичной администрации.

«На адрес электронной почты нужно присылать фотографии улиц и дворов, где требуются уборка и вывоз снега. При этом обязательно нужно указывать район города, улицу, номер дома, во дворе которого требуется уборка снега, и дату съемки», – отметили в пресс-службе мэрии.

Поступающие сообщения после анализа и обобщения будут ежедневно передаваться в администрации районов Уфы. Коммунальные службы будут принимать соответствующие меры по расчистке территорий.

Как информировало агентство «Башинформ», городские власти прокомментировали ситуацию со снежным коллапсом в городе.