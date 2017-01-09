В Башкирии братья жестоко расправились с таксистом

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане братья жестоко расправились с таксистом. В полицию 5 января обратились родственники 38-летнего жителя Татышлинского района, работавшего таксистом. Они сообщили, что он, выехав из дома в ночь с 3 на 4 января на своей машине по вызову, пропал. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Оперативно удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались два брата 28 и 25 лет. Сейчас они содержатся под стражей.

Версия следствия следующая: в ночь с 3 на 4 января таксист выехал по вызову на машине марки ВАЗ-2110 в сторону Янаула с двумя пассажирами. Братья вызвали такси, чтобы добраться до города, где они запланировали ограбить местный магазин. С этой целью они с собой взяли топор и ножницы. По дороге таксист потребовал оплатить проезд и стал притормаживать. Мужчины сказали, что деньги будут, когда они доберутся на место. Таксист остановил машину и попросил их выйти. Тогда они убили хозяина автомобиля имевшимися у них предметами. Тело таксиста пассажиры засунули в багажник. Они поехали дальше, но не справились с управлением — автомобиль съехал с дороги. Бросив машину, братья скрылись.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи СКР готовятся предъявить обвинение подозреваемым. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.