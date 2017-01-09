В новом году машиноместа на парковке стали недвижимостью
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
С 1 января 2017 года машиноместа на парковках приравнены к недвижимости. Их можно оформить в частную собственность. В законе указано, что машиноместо можно считать недвижимостью, если помещение (часть здания, сооружения), в котором оно находится, описано в порядке, установленном законом о кадастре. Границы машиноместа могут быть обозначены краской на полу, наклейками или иными способами. Закон позволяет приобретать парковочное место в ипотеку.