Любители разыграли Кубок Башкирии-2017 по хоккею
УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В селе Раевский состоялся турнир на Кубок Башкортостана по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд сезона 2016-2017 годов.
Организаторы соревнований — Объединенная федерация хоккея Башкирии, Министерство молодежной политики и спорта при поддержке администрации Альшеевского района республики.
По итогам турнира третье место досталось команде «Лидер» (Шафраново). На второй строчке расположился «Дим» (Раевский).
Победителем Кубка стал чекмагушевский «Строитель».
Организаторы учредили специальные призы лучшим игрокам турнира:
ХК «Лидер» — Руслан Фатхлисламов;
ХК «Дим» — Руслан Махмудов;
ХК «Строитель» — Рустам Шаехов.
Самым ценным игроком Кубка признан Ильдар Вахитов из «Строителя».