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9 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии готовятся к традиционному фестивалю «Крещенские морозы»

КУЛЬТУРА

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Бирске готовятся к традиционному фестивалю «Крещенские морозы». В этом году Республиканский открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» пройдет с 19 по 21 января в 23-й раз.

В программе фестиваля-конкурса — торжественное открытие, конкурсные просмотры в номинациях «Эстрадная песня», «Эстрадный танец» и «Эстрадная музыка», церемония награждения победителей и два гала-концерта.

К участию в конкурсной программе приглашаются сольные исполнители и вокальные ансамбли, хоры эстрадной песни, рэп-исполнители (солисты и коллективы), хореографические (эстрадная и современная хореография), инструментальные и вокально-инструментальные коллективы.

Теги: Крещенские морозы
 
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