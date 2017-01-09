В Уфе камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку с применением биты и дорожного ограждения Фото: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин | Видео: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин, Артур Галин В Уфе камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку с применением биты и дорожного ограждения Фото: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин | Видео: группа «БашДТП»/ Анатолий Квартиркин, Артур Галин

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку с применением биты и дорожного ограждения. ЧП произошло 8 января во дворе дома №107 по улице Комсомольской. Видео опубликовано в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

Очевидец рассказал, что коммунальные работники расчищали двор от снежных завалов, местные жители помогали им в этом: убирали свои автомобили и не впускали машины на территорию.

Во двор заехала «Лада Гранта» черного цвета. Жилец показал, что проезд закрыт, но водителя это не остановило: задев пешехода, автомобиль поехал дальше. Позже председатель МКД всё же остановил автомобиль, чтобы объяснить, что давить людей — нехорошо. Выскочившие из машины парни устроили драку с жильцами и коммунальщиками. Один из дебоширов схватил биту и начал бить ею всех подряд. Местному жителю пришлось обороняться дорожным ограждением.

Жильцы дома вызвали полицию и «скорую». В драке пострадал жилец дома, медики диагностировали ушиб мягких тканей головы.

«Установлен владелец автомобиля. Принимаются меры к розыску подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телесные повреждения получил один человек. Он обратился в травмпункт за помощью», — сообщил агентству «Башинформ» пресс-секретарь МВД по РБ Максим Родионов.