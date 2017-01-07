Первого февраля завершится добровольный переход на онлайн кассы - ФНС по Башкортостану Фото: ИА «Башинформ» Первого февраля завершится добровольный переход на онлайн кассы - ФНС по Башкортостану Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

До 1 февраля 2017 года предприниматели еще могут добровольно перейти на новый порядок применения и регистрации новой контрольно-кассовой техники (ККТ) с возможностью онлайн передачи данных о продажах в налоговую службу.

Впоследствии постановка на учет инновационных касс будет осуществляться по новым правилам, при этом пользоваться техникой, зарегистрированной до указанной даты, можно будет до 1 июля 2017 года. Далее работать с инновационными кассами будут обязаны все пользователи ККТ, за исключением льготных категорий, — сообщили в Управлении ФНС по Башкортостану.

С 1 июля 2018 года на онлайн кассы перейдут налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения; плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД), выдающие в настоящее время товарные чеки; владельцы торговых автоматов, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги, которые сейчас выдают бланки строгой отчетности.

Обязанность по применению контрольно-кассовой техники не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей с учетом специфики их деятельности, к примеру, осуществляющих продажу газет, журналов, мороженого в киосках, сезонных овощей и фруктов, занимающихся ремонтом и окраской обуви, а также находящиеся в труднодоступных и отдаленных местностях

Полный перечень льготников утвержден распоряжением Правительства Башкортостана.

Размер административного штрафа за неприменение ККТ для должностных лиц может составить до ½ суммы расчета, для юридических лиц — до одного размера суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

За повторное аналогичное нарушение, если сумма расчетов составляет один миллион рублей и более, виновному должностному лицу грозит дисквалификация, а юридическому лицу — административное приостановление деятельности.

Законодательные изменения позволят покупателю получать чеки в электронном виде, проверять их на предмет корректного отражения информации о расчете и факт передачи в ФНС, а затем по своему усмотрению распорядиться им, к примеру, переслать в налоговый орган, если выявлены какие-либо нарушения, — уточнили в фискальном ведомстве.