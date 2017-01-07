Женская сборная России поборется за «бронзу» Кубка наций Фото: www.fhr.ru Женская сборная России поборется за «бронзу» Кубка наций Фото: www.fhr.ru

УФА, 7 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В дни новогодних каникул в Австрии и Германии проходит женский турнир сборных команд Кубок наций.

Сборная России, в составе которой играют несколько девушек из уфимской «Агидели», закончила предварительный этап на втором месте, проиграв в очном поединке за лидерство финской сборной, но выиграв у Швейцарии и Австрии.

В этих матчах результативными передачами отметились уфимки Анна Шибанова и Инна Дюбанок, а Ольга Сосина регулярно забрасывала шайбы.

В матче за третье место россиянки 7 января сразятся с командой Германии.