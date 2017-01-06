На трассе М5 на нескольких участках вводится ограничение для большегрузов

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На трассе М5 «Урал» вводится ограничение движения для большегрузов, предупреждает Росавтодор. 6 января с16.00 по 22.00 либо до 8.00 7 января тяжелые грузовики не проедут 230-километровый участок от Челябинская до Миасса в сторону областного центра. Это 1548 — 1780-й километры.

На территории Татарстана и Башкортостана с 18.00 ло 21.00 6 января ограничивается движение по М5 на территории Бугульминского (1240 — 1248 км), Бавлинского (1260 — 1270 км), Туймазинского (1285 — 1306 км) районов.