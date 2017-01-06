Он оставил глубокий след в национальной литературе (К 110-летию со дня рождения Мирсая Амира)

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения деятеля Мирсая Амира — классика татарской литературы, видного государственного и общественного деятеля.

Мирсай Амир (настоящее имя Мирсаяф Масалимович Амиров) родился 6 января 1907 года в селе Зирган Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, ныне Мелеузовского муниципального района Республики Башкортостан, в бедной крестьянской семье. С малых лет остался без отца и матери. На первых порах воспитывался в семье брата, затем в детском доме и в интернате семилетней образцово-опытной школы города Стерлитамака.

После ее окончания Мирсаяф Амиров некоторое время проработал в Карамалинском волисполкоме Аургазинского района Башкирской АССР. В 1926 году поступил учиться в Казанский техникум искусства. В том же году в ноябрьском номере журнала «Сельская молодежь» был напечатан первый рассказ Мирсая Амира «Друзья и враги». Позже в этом же издании были опубликованы рассказы «Сайфулла» и «Завещание бабушки», которые иллюстрировал сам Мирсай Амир.

После окончания второго курса техникума для более тесного общения с литературными кругами Мирсай Амир начал работать ответственным секретарем редакции газеты «Красная молодежь» и журнала «Сельская молодежь». В эту пору на страницах периодической печати часто публиковались рассказы молодого автора, посвященные жизни деревенской молодежи, а в 1929 году отдельной книгой увидела свет повесть «Голубиная пара». Со страниц своих первых же произведений Мирсай Амир показал себя одаренным писателем, наделенным острым юмором, чутким к изменениям в жизни общества и людей.

В 1929-1931 годы Мирсай Амир служил в рядах Красной Армии, окончил полковую школу, потом стал сотрудником окружной газеты «Красноармеец». Это позволило ему создать многие произведения о защитниках советской республики. Молодой писатель приступил к работе над романом «Командир» («Парень из Карамалов»). В 1934 году первую часть этого большого произведения он издал отдельной книгой, но по разным причинам роман завершить ему не удалось.

В этот период центральное место в творчестве Мирсая Амира занимали исторические преобразования в жизни страны и народа (коллективизация деревни, индустриализация и культурная революция), их влияние на людей и формирование нового советского человека. В этом аспекте характерна его повесть «Человек нашей деревни» (1933). В ней ярко описываются картины классовой борьбы на селе, с публицистическим пафосом рассказывается о зарождении нового поколения руководителей колхозов. Позже, в 1935 году, писатель на эту же тему создал повесть «Агидель», ставшую классическим произведением татарской прозы.

В 1931-1932 годы Мирсай Амир являлся секретарем правления ТатЛОКАФ (литературного объединения Красной Армии и Флота), позже — секретарем редакции сатирического журнала «Чаян». В 1934 году вступил в Союз писателей. Затем молодой писатель работал редактором отдела художественной литературы в Татарском книжном издательстве. В 1937 году он был избран председателем правления Союза писателей ТАССР, но оставался на этом посту недолго, так как в том же году был репрессирован.

Выйдя из заключения в 1939 году, Мирсай Амир учился в литературном институте им. М. Горького в Москве. Затем работал в различных органах печати Татарстана.

В годы Великой Отечественной войны Мирсай Амир трудился редактором в Татарском радиокомитете. В начале 1943 года по заданию Татарского обкома партии он выезжал в командировку на Северо-Западный фронт и три месяца работал в редакции газеты «За Родину». На ее страницах писатель выступал с многочисленными очерками и рассказами, в которых повествовал о трудовых и героических подвигах, высоких морально-патриотических качествах советских людей в тылу и на фронте.

В рассказе «Курай» (1943), посвященном событиям Великой Отечественной войны, писателем был создан яркий образ башкира, воодушевляющего солдат на подвиги игрой на курае. В своем литературном творчестве Мирсай Амир уделял большое внимание созданию и драматических произведений, которыми он начинал заниматься еще в предвоенные годы. По его драмам «Минникамал» и «Песня жизни», повествующим о судьбах женщин-тружениц военных лет, были поставлены спектакли на сцене Башкирского театра драмы в 40-е годы прошлого столетия.

Драматургия заняла большое место в его творчестве и в послевоенное время. Своими пьесами «Песня жизни», «Песня продолжается», «Моя жена» и «Свобода» писатель внес серьезный вклад в рост татарской сценической литературы. В 1955 году он закончил работу над большим романом «Чистая совесть». В 1961-68 годах вновь работал председателем правления Союза писателей Татарской АССР.

В середине 70-х годов на основе романа «Чистая совесть» Мирсай Амир написал одноименную пьесу. За спектакль Татарского академического театра им. Г. Камала, поставленный по этой пьесе, в 1974 году писатель был удостоен Государственной премии Татарской АССР имени Г. Тукая.

Большой популярностью среди читателей пользовались его повесть «Рыбацкие байки», автобиографическая трилогия «Когда мы были маленькими», «Когда подросли» и «Казань». Мирсай Амир написал много книг для детей и юношества, перевел на татарский язык огромное количество произведений классиков русской литературы и видных современных писателей России.

Писатель активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-8 созывов, заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, Председателем Верховного Совета РСФСР. За выдающиеся заслуги в области литературы он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими медалями, удостоился высокого звания «Заслуженный деятель искусств Татарской АССР».

Мирсай Амир скончался 1 июня 1980 года в Казани и похоронен там же. Улицы, носящие имя писателя, есть на его родине — в селе Зирган, а также в Казани и Салавате. В Зирганской библиотеке регулярно проводятся Амировские чтения.