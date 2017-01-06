В Башкирии автолюбители сообщают о заторах и плохой видимости на трассах Фото: группа «БашДТП»/ Алик Садртдинов В Башкирии автолюбители сообщают о заторах и плохой видимости на трассах Фото: группа «БашДТП»/ Алик Садртдинов

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане автолюбители сообщают о заторах и плохой видимости на трассах. В группе «БашДТП» «ВКонтакте» водители предупреждают о затрудненном движении в районе города Сим. «На Уфу и Челябинск движение практически стоит», — отмечает очевидец, выложивший фотографии в соцсети.

Сообщается о плохой видимости и большом скоплении машин на дороге Красноуфимск — Кропачёво. Перед посёлком Кропачёво в сторону трассы М-5 встали две фуры. Большегрузы не могут подняться в гору. Затруднено движение на автодороге после поселка Кандры в Туймазинском районе.

«Вчера днём ехали с Уфы до Туймазов. Дорога и движение есть», — поделился автомобилист своими наблюдениями.

В дежурной диспетчерской службе Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Самара – Уфа – Челябинск» сообщили об отсутствии ограничений на трассе.

«Дороги открыты, проезд обеспечен. Ограничений нет. На отдельных участках наблюдаются снег и метель. На данное время трассу чистят 112 единиц техники. Проезд до Челябинской области, границы, которую мы обслуживаем, обеспечивается в штатном режиме», – сказали в ведомстве.

С 3 января в связи с ухудшением погодных условий в соседней Оренбургской области балансодержателем автодороги Орск — Оренбург принято решение с 170 по 260 км ограничить движение всех транспортных средств. Госавтоинспекция по Башкортостану порекомендовала всем автомобилистам, направляющимся в сторону Оренбурга, заранее продумать свой маршрут движения.

Как сообщалось ранее, Главное управление МЧС России по РБ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий.