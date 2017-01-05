«Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл казанский «Ак Барс» в «Зеленом дерби» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» второй раз в сезоне обыграл казанский «Ак Барс» в «Зеленом дерби» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» на его поле в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги девятого сезона. Счет 2:1 по буллитам.

Хозяева открыли счет в первом периоде после точного броска Александра Свитова. Гости отыгрались минут за девять до финальной сирены усилиями Энвера Лисина.

В серии буллитов точным оказался бросок в «девятку» Линуса Умарка — 2:1. Это вторая победа уфимцев в сезоне над Казанью (первый матч в Уфе выиграли хозяева — 4:2).

«Салават» прервал серию из девяти матчей без побед в основное время.

Следующий матч — 7 января в Тольятти против «Лады».