Уфимцы Капризов и Воробьев в составе сборной России попробуют обыграть шведов в матче за «бронзу» молодежного чемпионата мира-2017 Фото: www.fhr.ru Уфимцы Капризов и Воробьев в составе сборной России попробуют обыграть шведов в матче за «бронзу» молодежного чемпионата мира-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде определились финалисты чемпионата мира среди молодежных команд по хоккею 2017 года. Сборной России, которая проиграла американцам полуфинал в серии буллитов — 3:4, в матче за бронзовые награды предстоит сражение со шведами.

Напомним, что в составе россиян не малую роль играют нападающие уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов и Михаил Воробьев.

Во втором полуфинальном поединке не проигравшая до него сборная Швеции была разбита канадцами — 5:2.

В финале турнира, таким образом, сойдутся сборные США и Канады.

Матч за бронзовые медали между Россией и Швецией начнется 5 января в 23.30 мск.