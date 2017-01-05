Топ-10 важных событий 2016 года от Молодежной общественной палаты РБ

УФА, 5 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Молодёжная общественная палата при Курултае РБ представила свой топ-10 важных событий в завершившемся 2016 году.

1. В 2016 году пять резервистов Главы республики Башкортостан из числа членов Молодёжной общественной палаты при Курултае РБ, представители молодёжных советов РБ, молодежных общественных организаций и сообществ трудящейся молодежи реализовали программу и приняты на работу в органы власти и предприятия народного хозяйства. Вместе с тем, ряд молодых парламентариев — резервистов Главы Республики Башкортостан прошли повышение квалификации в БАГСУ и МГУ.

По итогам года данная работа удостоена благодарности администрации Главы региона.

2. Заместитель председателя МОП ГС РБ Арсен Зинатуллин избран руководителем штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Присягу юнармейцы приняли в конце декабря 2016 года в доме Государственного собрания — Курултая РБ.

3. МОП ГС РБ отчиталась за трёхлетний срок работы, завершился четвёртый созыв молодежного парламента. В декабре 2016 года сформирован состав Молодёжной общественной палаты при ГС РБ пятого созыва.

4. В феврале 2016 года состоялось подписание двустороннего Соглашения о сотрудничестве между Объединенным советом молодых специалистов Куйбышевской железной дороги и Молодежной общественной палатой при Государственном Собрании республики.

5.В Мае и декабре при поддержке Молодежной общественной палаты были реализованы два массовых молодёжных проекта «Уфимский рекорд победы», собравший более 1 200 000 отжиманий в честь Дня великой победы и флешмоб «Уфа – самый танцевальный город России». Акция собрала единовременно почти 2 000 человек — школьников, студентов, коллективы различных предприятий и медийных личностей.

6. В республике ежегодно проводятся молодёжные дебаты, мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Свобода Слова» Молодёжного парламента при Государственной Думе ФС РФ. Последние из них прошли в декабре и были юбилейными — V Республиканский турнир по парламентским дебатам. Впервые в Башкортостане данная площадка стала отборочным этапом к интеллектуальным играм ПФО.

7. В 2016 году впервые проект члена МОП Елены Арямновой «Школа молодого журналиста Республики Башкортостан» провела обучение в Стерлитамаке. Также обучение проводилось в Уфе и включило спецкурс «Парламентская журналистика». Также региональные представительства начали формировать в проекте члена МОП Вито Сабирова «Лига Молодёжной политики». А проект, поддержанный Молодёжным парламентом, — Футбольная уфимская любительская лига набрал более 50 команд с общим охватом более 1000 человек.

8. Член МОП Даян Султангужин получил грант на проведение в 2017 году межнационального образовательного молодежного этнофорума «Наследие Урала». Заявка победила на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Член МОП Зарина Газизова является победителем Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Региональные программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи», организованной Советом Федерации Российской Федерации.э

9. В 2016 году избран новый представитель республиканский парламентской Молодежи в палате молодых законодателей РФ. Член Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае РБ Владимир Якушин представит Башкортостан в Палате молодых законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. На сегодняшний день Владимир Якушин является депутатом городского поселения город Белебей, а также председателем Ассоциации молодых депутатов Белебеевского района РБ.

10. Тагир Гизатуллин, с 2014 года возглавляющий Молодежную общественную палату при Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан, занял 42 строчку в рейтинге наиболее влиятельных политиков региона в декабре 2016 года, по той же категории в 2015 году председатель Молодёжно парламента региона был 59-м. Рейтинг был подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций.