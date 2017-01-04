Кумертау присвоен статус Территории опережающего развития

УФА, 4 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Город Кумертау стал Территорией опережающего развития. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее Постановление от 29 декабря 2016 года.

ТОР «Кумертау» создаётся в целях содействия развитию муниципалитета, который относится к моногородам, путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

В течение полутора лет руководство Кумертау проводило планомерную работу совместно с Фондом развития моногородов и другими институтами развития по диверсификации экономики и привлечению инвесторов на территорию города. Итогом стало присвоение статуса ТОР.

Постановлением определены границы ТОР «Кумертау», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

Создание ТОР позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить занятость населения за счёт диверсификации экономики.

В новый год Кумертау вошел с новым статусом, а это значит, что продолжится работа по привлечению инвесторов и созданию новых производств, новых рабочих мест для горожан, сообщили в администрации города.

Первым и крупнейшим резидентом ТОР Кумертау станет новый маслоэкстракционный завод стоимостью около 6 млрд рублей группы компаний «Сигма».

В 2017 году заявки на внесение в перечень ТОР планируют подать еще четыре моногорода республики — Белорецк, градообразующим предприятием которого является Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел», Нефтекамск (НефАЗ группы КамАЗ), Благовещенск («Полиэф» — СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК группы УГМК). Белорецк и Нефтекамск отнесены к категории городов, имеющих риски ухудшения социально-экономического положения, Благовещенск и Учалы — монопрофильных образований со стабильной социально-экономической ситуацией, сообщает Правительство Башкортостана.