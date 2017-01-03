В Уфе увидела свет новая книга Алмаса Шаммаса

УФА, 3 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В канун Нового 2017 года поэт Алмас Шаммас преподнёс подарок любителям литературы. В издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой увидела свет его новая, третья по счету, книга поэзии под названием «Өй түбәмдә күгәрсендәр» («Голуби на крыше дома моего»), в которую вошли новые стихотворения и первое крупное произведение автора – поэма «Трагедия современника».

Название поэмы говорит само за себя – она раскрывает образ молодого героя нашего времени. Охватывая исторический отрезок с конца 80-х годов прошлого века и до наших дней, автор выстраивает линию жизни своего сверстника, как он отмечает, своего друга и товарища. Поэма интересна своим необычным подходом. Она состоит из 16 частей, а также из пролога и эпилога, в которых автор обращается к читателю. Каждая часть может выступать и как самостоятельное цельное поэтическое произведение, посвященное определенному сюжету. Автору удается в каждом эпизоде раскрыть какую-то особую деталь, тему, заложить свою оригинальную мысль.

Поэма поднимает актуальные вопросы современности, такие как роль государства в жизни общества, значение крупных исторических событий (распад Советского Союза) в судьбе народов и отдельного человека, национализм и бездуховность, трусость и предательство и многих других. Наибольшую остроту принимают вопросы нравственного выбора, который стоит перед каждым человеком. Главный герой произведения выбирает самый тяжелый путь – путь правды, совести, справедливости, гуманности, преданности и любви. Это приводит к трагическому финалу, так как общество, зараженное многими язвами нового безнравственного мира, пришедшего на смену советской эпохе, не приемлет романтизм и искренность, максимализм и честность героя. То общество, в котором он оказался, пугают его смелость и решительность, так как он становится препятствием на пути преступников разных мастей.

«Важно, чтобы читатель думал вместе с автором и его героями, чтобы мысль произведения не была оконченной, а давала возможность каждому человеку продолжить этот нужный мыслительный процесс, – говорит сам Алмас Шаммас. – Современный читатель перестает думать, ему нужно, чтобы разжевали. Что-то легкое для восприятия, чтобы поплакать или посмеяться, или интеллектуально сложное, чтобы сидеть и ломать голову. А литература должна заставлять думать. Только так она способна помочь человеку оставаться человеком. Потому что перестать думать – значит стать равнодушным, то есть перестать быть человеком. Я старался не договаривать всего в поэме, как и, впрочем, во всех произведениях. Хочу, чтобы читатель был моим соавтором и привнес свои мысли, чтобы испытал по-своему то, что испытал я в процессе творчества».

Тяга к творчеству передалась Алмасу Шаммасову по наследству. Он родился в Уфе в 1987 году в семье известного писателя и журналиста Равиля Шаммаса. А дедом Алмаса по материнской линии является знаменитый поэт-фронтовик Якуб Кулмый.

Пишет и публикуется с восьми лет. Окончил с золотой медалью Башкирский лицей №136 имени М. Искужина (2004) и с красным дипломом факультет башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета (2009).

В годы учебы в университете несколько лет подряд становился стипендиатом имени Мустая Карима и Президента Республики Башкортостан. В 2006 году стал победителем в номинации «Не русский я, но россиянин…» Межрегионального фестиваля поэзии «Родники вдохновения».

В разные годы трудился корреспондентом газеты «Истоки», редактором отдела журнала «Ватандаш». В 2008-2010 годах работал ответственным секретарем Союза журналистов Республики Башкортостан. В 2009-2013 годы – ассистент кафедры журналистики БашГУ, заместитель декана факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ. С 2012 года – на государственной службе, в Администрации Главы Республики Башкортостан. В настоящее время – старший референт Главы республики. Член Союза писателей России и Республики Башкортостан, Союза журналистов России и Республики Башкортостан.