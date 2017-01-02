В России появится новый вид наказания

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Новый альтернативный вид наказания — принудительные работы — вводится в России с 1 января 2017 года. Таким осуждённым разрешат пользоваться мобильными телефонами, интернетом и заказывать еду в кафе на воле.

Уже 9 января 2017 года, после новогодних праздников, в первый рабочий день в новом году, суды начнут приговаривать осуждённых к новому в России виду наказания — «принудительные работы». Это станет альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, сообщают СМИ со ссылкой на ФСИН Минюста РФ.

Как отмечают во ФСИН РФ, осуждённый на принудительные работы не будет изолирован от общества, что поможет его социализации. Ограничений при наказании немного: нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации, нельзя будет употреблять алкоголь, играть в карты и другие азартные игры.

В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии. Однако покидать территорию центра в ночное или нерабочее время, в выходные дни осуждённый сможет лишь с разрешения администрации. При этом такой осуждённый будет контролироваться ФСИН РФ с помощью специальных электронных браслетов, которые будут надеваться ему на щиколотку.

После отбытия одной трети срока наказания осуждённому может быть разрешено проживание за пределами центра с семьёй, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр. Кроме того, такой осуждённый будет обязан отмечаться четыре раза в месяц в специальной комендатуре УФСИН. Не запрещено таким заключённым пользоваться мобильными телефонами и интернетом, что, к примеру, запрещено в СИЗО и ИТК. К врачу проживающие в исправительных центрах осуждённые смогут отправиться в обычные гражданские медицинские учреждения, воспользовавшись своим медицинским полисом.

Министерство юстиции РФ позаботилось и о питании осуждённых к принудительным работам. Как следует из распоряжения ведомства, если в центре, где проживают осуждённые, не будет возможности готовить пищу, то еду им сотрудники УФСИН доставят из ближайшей колонии. А если такой колонии поблизости не окажется, то администрация центра должна будет заключить договор с ближайшей столовой или кафе и заказывать питание для осуждённых там.

По информации ФСИН РФ, первые исправительные центры будут открыты с 9 января 2017 года в городе Ишим Тюменской области на 100 человек, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 человека, в Тамбовской области — на 70 человек и в городе Уссурийске Приморского края — на 150 мест.