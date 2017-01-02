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2 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе Центр-СПИД переехал в новое здание

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эдбмира Сабирова/.

В Уфе Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями будет принимать пациентов по новому адресу. Медучреждение, где оказывали услуги, необходимые тысячам людей, переехало на улицу Достоевского, на территорию Республиканской клинической больницы имени Куватова, в частности, в здание бывшего роддома.

Помещение стало в несколько раз больше, благодаря чему пациенты смогут проходить не только всех врачей, но и все важнейшие исследования в одном месте. Рентгенологические и электрокардиологические исследования, УЗИ, эндоскопическая диагностика — все это будет проводиться на территории единого стационара.

«Переезд в новое более подходящее помещение – это, без сомнения, шаг вперед. В здании предстоит еще сделать ремонт, но с этим мы справимся», — говорит главный врач Центра Рафаэль Яппаров.

В Башкортостане с 1987 года лабораторно выявлено около 26 тысяч ВИЧ-инфицированных. В 2016 году это диагноз был поставлен почти 2,8 тысячи человек, из них мужчин порядка 1,8 тысячи (63,9 процента), женщин – тысяча (36 процентов).

Теги: здравоохранение,вич
 
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