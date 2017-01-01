Видные деятели литературы Башкортостана: Радиф Тимершин (к 70-летию со дня рождения)

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В первый день Нового года празднует свой большой юбилей известный поэт, сатирик и юморист Радиф Тимершин. Читатели республики хорошо знают его по острым фельетонам, сатирическим рассказам.

Радиф Махмутович родился 1 января 1947 года в селе Месягутово Янаульского района Башкирской АССР. Он всегда с гордостью называет себя коренным янаульцем, часто бывает в родных краях, встречается с земляками. Жители района тоже радуются успехам своего земляка, очень любят юморески и смешные истории в его исполнении.

В Янаульском районе хорошо известны представители фамилии Тимершиных. Относятся они к башкирам рода Урман-Гарей племени Бахмут. Сегодня изучены 11 поколений родословного дерева этой большой семьи, давшей республике видных специалистов сельского хозяйства, деятелей культуры и искусства, но более всего ‑ учителей.

Мастером на все руки ‑ искусным плотником, столяром и печником ‑ был дед Радифа Тимершина ‑ Мухаматкашаф. От его первого брака с Минсафой родились пятеро детей. Овдовев, он взял в жены Кафию с тремя детьми, в новой семье появились на свет сын и дочь. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли пятеро сыновей и четыре зятя Мухаматкашафа, но не все из них вернулись домой.

Второй его сын Махмут ушел на фронт в первые же дни войны. Был дважды ранен. В составе I Украинского фронта дошел до Одера, награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. Махмут Кашапович был острым на язык, любил пошутить. Все эти качества в полной мере перенял у отца и Радиф Тимершин.

Биография у него обычная, как и у многих сегодняшних писателей. После окончания средней школы Радиф Махмутович учился в Башкирском государственном университете и в 1970 году успешно его закончил. Затем следовали годы службы в рядах Советской Армии. После демобилизации в 1971 году работал литературным сотрудником, заведующим отделом литературы и отделом писем редакции сатирического журнала «Хэнэк» («Вилы»). Как-то так получилось, что именно в этом журнале Радиф Тимершин почувствовал себя на своем месте. Годы работы в «Хэнек» он считает лучшим периодом своей творческой биографии. В разные годы он успешно трудился в Союзе писателей Башкирии, молодежной газете «Умет», ГТРК «Башкортостан». С 2004 года работал в республиканской газете «Кызыл тан», откуда и ушел на заслуженный отдых в 2007 году.

В большую литературу Радиф Махмутович пришел в конце 60-х годов прошлого века. Его творческое лицо, в основном, определяют сатирические и юмористические произведения. Он является автором сотен сатирических рассказов и фельетонов, скетчей. Некоторые из них были переведены на русский, белорусский, украинский, чувашский и другие языки. Радиф Тимершин и сам переводит сатирические произведения писателей разных национальностей на башкирский язык. Кроме сатирических и юмористических рассказов, монологов, фельетонов, скетчей, пьес, басен, пародий, эпиграмм он успешно работает и в детской литературе. Пишет публицистические и лирические стихи, баллады, рассказы.

Творческий диапазон Радифа Тимершина необыкновенно широк ‑ от тонкого юмора до политической сатиры. Первая его книга ‑ сборник стихов «Первый снег» ‑ вышла в Башкнигоиздате в 1974 году. Популярность у читателей получили последующие книги ‑ «Горький плод», «Тянув-растянув». «Пусть никто не обижается», «Цветы для Гульнары», «Семь сказок» и другие. Спектакль по пьесе писателя «Щедрая ежиха» с успехом ставился в Национальном молодежном театре им. М. Карима.

Радиф Тимершин является одним из самых активных членов Союза писателей республики, много лет возглавлял секцию сатиры и юмора Союза. Часто ездит по республике, очень любит встречи с читателями.

За большие заслуги в области литературы в 1997 году Радиф Махмутович удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Является лауреатом премии им. Г. Сокроя.