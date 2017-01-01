Его будет помнить Торатау (К 85-летию со дня рождения поэта Сулпана Имангулова)

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня известному башкирскому поэту, журналисту и краеведу Сулпану Гусамовичу Имангулову исполнилось бы 85 лет.

В середине шестидесятых годов в башкирской литературе произошло редчайшее событие ‑ в поэзию пришла целая группа своеобразных молодых поэтов, поднявших ее на новый уровень, обогативших гражданским звучанием и тонкой лиричностью. Среди этой плеяды блестящих поэтов литературоведы называют и имя Сулпана Имангулова.

Сулпан Имангулов родился 1 января 1932 года в деревне Урман-Бишкадак Макаровского района Башкирской АССР, ныне Ишимбайского муниципального района Республики Башкортостан. В тех краях над прибельской равниной высится серебристый купол Торатау, его хорошо видно с любого места за десятки километров. Еще с детства Сулпан Имангулов испытывал трепет и уважение перед священной горой башкир, позже Торатау нашел особое отражение в его творчестве.

В 1958 году Сулпан Гусамович окончил Стерлитамакское культпросветучилище. В 1961-1963 годах он заочно учился в школе журналистов в Москве. С 1958 года работал сотрудником районной газеты «Ударсы». в 1962 году продолжил работу в городской газете «Путь Октября», с 1965 года являлся заместителем редактора. Вступил в Союз журналистов, с 1981 года входил в Союз писателей.

С 60-х годов прошлого столетия жизнь и творчество Сулпана Имангулова тесно связаны с городом Мелеузом. С 1971 года он трудился заведующим отделом исполнительного комитета Мелеузовского районного совета депутатов трудящихся. С 1974 года и до ухода на заслуженный отдых в 1994 году он работал корреспондентом ГТРК «Башкортостан». Его высокопрофессиональные репортажи всегда отличались глубиной, живостью, оперативностью.

Сулпан Имангулов очень быстро вошел в поэзию, получил популярность как поэт-юморист, едкий сатирик, бичующий негативные стороны жизни, бездуховность, расчетливость и другие отрицательные качества людей. Как сатирик он был очень разноплановым, пробовал силы во многих жанрах ‑ баснях, фельетонах, стихах, юморесках.

Его первая книга вышла в свет в Башкнигоиздате в 1969 году ‑ это был сборник басен под названием «Молоть языком». Ее успех у читателей буквально окрылил молодого писателя. Позже выходят в свет книги сатирических стихов, фельетонов и сказок «Невестка Сатира», «Кривое зеркало», «Школа на лужайке», «Каменная кукла» и другие.

В 1996 году был опубликован сборник стихов Сулпана Гусамовича «Отчий край в сердце моем», куда вошли уже более серьезные произведения, размышления поэта о родной земле, духовно-нравственных проблемах. В нескольких стихотворениях проходит образ Торатау как образ «малой родины», поэт подчеркивает, что это его «колыбель», отсюда он открыл для себя весь мир и именно здесь находятся истоки его творчества. Всего Сулпан Гусамович написал более десяти книг. Он проявил себя и как талантливый очеркист-исследователь, очень много писал о истории родного края. Немало сил отдал поэт исследованию истории родного села Урман-Бишкадак и написанию книги о нем.

За заслуги в области литературы ему было присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Он являлся лауреатом премии им. Шагита Худайбердина.

Скончался Сулпан Гуссамович 9 января 2001 года и похоронен в родном селе. В том же году ему посмертно была присуждена премия имени Булата Рафикова. Уже после его смерти, в 2007 году, в издательстве «Китап» вышла в свет книга очерков «Борозды жизни», куда вошли исторические очерки и творческие портреты.

Сулпан Имангулов относится к древнему роду Имангуловых ‑ Искандаровых, который издревле проживал на этой благодатной земле. Сам поэт смог проследить свою родословную с 1715 года, основываясь на ревизских сказках царского периода. Теперь ее продолжает следующее поколение. Известно, что один из его предков Гуссаметдин, служивший в царской армии, семь лет провел в германском плену в годы первой мировой войны. Врагом народа в 1937 году был объявлен Гатиат Имангулов. В Великой Отечественной войне участвовали десятки Имангуловых-Искандаровых. Гордостью рода является участник войны Динислам Исламетдинович Имангулов, удостоенный в мирное время звания Героя Социалистического труда.

Сулпан Имангулов бережно относился к памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Известно, что только из населенных пунктов Урман-Бишкадакского сельсовета с последней войны не вернулось 222 человека. Сулпан Гуссамович мечтал установить памятник с именами погибших земляков на вершине священной Торатау. Думается, эта мечта не такая уж и невыполнимая.