Он был одним из организаторов автономного Башкортостана (К 125-летию со дня рождения Галимьяна Тагана)

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Галимьяна Тагана (Галимьяна Гирфановича Таганова) ‑ одного из самых близких соратников Заки Валиди, активного деятеля башкирского национального движения, ставшего позже всемирно известным этнографом и экономистом.

Галимьян Таган родился 1 января 1892 года в деревне Танрыкулово Челябинского уезда Оренбургской губернии тогдашней Российской империи (ныне ‑ Альменевского района Курганской области России), в бедной крестьянской семье. После окончания медресе, русской школы и семинарии учительствовал в сельских школах. В 1914 году Галимьян Таган закончил Тифлисскую школу подготовки прапорщиков, до 1917 года участвовал на фронтах первой мировой войны в чине прапорщика.

В том же году, вернувшись на родину, он примкнул к Башкирскому национальному движению Заки Валидова, стал поручиком и одним из организаторов Башкирского войска. С июня 1918 года Галимьян Таган являлся представителем Башкирского правительства при комитете народной власти в Челябинске, членом башкирского военного совета. С июля того же года исполнял обязанности командира 5-го Башкирского пехотного полка, был председателем управы Яланского кантона. Позже он становится командиром 3-го Башкирского стрелкового полка 2-й дивизии, членом Башкирского военного шуро при военном отделе Башкирского правительства.

С октября 1918 года в составе Народной армии, а затем Русской армии адмирала Колчака Галимьян Таган участвовал в боях против частей Пятой армии РККА. Когда в феврале 1919 года башкирские части вместе с Заки Валидовым перешли на сторону большевиков, Галимьян Таган вместе со своим полком остался у белых. Летом 1919 года он служил в Южной армии генерала Краснова, с июня 1920 года являлся начальником штаба Военно-национального управления башкир Российской Восточной окраины в составе войск Колчака (г. Чита).

После разгрома войск Колчака Красной Армией в ноябре 1920 года Галимьян Таган с двумя тысячами башкир-белогвардейцев в составе отряда сибирского атамана Семенова уходит в Манчжурию, затем в Японию.

Далее он переехал в Венгрию, где окончил агротехнический университет в Дебрецене. В 1929 году Галимьян Таган опубликовал монографию «Валюта России во время и после войны» на венгерском языке. В том же году он стал доктором экономических наук. С начала 30-х годов и до 1944 года заведовал восточным отделом Национального этнографического музея Венгрии. С 1945 года являлся лектором тюркских языков Гамбургского университета в Германии, доктором тюркологии.

В Европе Галимьян Таган стал крупным специалистом по этнографии тюркских народов. Своими трудами он стремился донести до мировой общественности их богатую историю и культуру, «добиться симпатии к справедливой борьбе за свободу тюркских народов российского Востока». Работая в Национальном музее Венгрии, Галимьян Таган занимался описанием и каталогизацией собранных этнографических материалов, писал статьи, собирал полевой материал, изучал труды западных ученых по этнографии и музейному делу. В эти годы в научных журналах появляются его статьи и очерки о коневодстве, способах приготовления традиционных напитков тюрков, обработки шерсти, изготовления войлока, духовной культуре, обычаях и обрядах башкир, татар, казахов, туркмен, азербайджанцев, крымских татар, чувашей, не потерявшие актуальности и научной ценности по сей день. Экспедиции в Турцию, Финляндию, Прибалтику и Исландию помогли Галимьяну Тагану создать уникальные труды по сравнительной этнографии тюркских и финно-угорских народов. Он становится признанным ученым-тюркологом с мировым именем, издает десятки научных трудов в венгерских и зарубежных изданиях, продолжает научные изыскания и во время Второй мировой войны.

Галимьян Таган скончался 29 июня 1948 года и похоронен в Гамбурге. Все годы эмиграции он поддерживал тесные связи с Заки Валидовым, который находился в Турции.

Его дочь Исянбике Тоган вспоминала: «Очень сильно переживал он, услышав весть из Гамбурга о смерти Галимьяна Тагана. И опять уходит в горы. Проливая слезы, играет на курае, поет башкирские песни, пытается смыть со своей души накипь горестей и печалей…».

Немало бед и горя испытала семья Галимьяна Тагана, оставшаяся в России. Когда в 30-х годах прошлого столетия начались репрессии против валидовцев, жену Тагана арестовали и расстреляли после жестоких пыток в Челябинской тюрьме. Его дочь тайно воспитывали чужие люди, дав ей другое имя и фамилию. Известно, что она вышла замуж и жила в деревне Зайникаево Альменевского района Курганской области.

Имя Галимьяна Тагана не забыто в сегодняшнем Башкортостане. Его биография включена в Краткую энциклопедию Башкортостана и в 6-й том Башкирской энциклопедии. В республике проходят научно-практические конференции, посвященные духовному наследию Галимьяна Тагана. Недавно одна из новых улиц в поселке Нагаево Октябрьского района города Уфы была названа его именем.