В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел Фото: с сайта администрации Уфы В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 1 января проезд на троллейбусе и трамвае подешевел. Такой подарок решило сделать муниципальное управление электротранспорта города Уфы в связи с наступлением нового 2017 года и в честь 80-й годовщины своего создания.

С сегодняшнего дня стоимость проезда за наличный расчёт снижена с 22 до 20 рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.