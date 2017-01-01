Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.65

EUR 63.81

1 января Воскресенье

Уфа   °

В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел

ОБЩЕСТВО

В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел Фото: с сайта администрации Уфы

В Уфе с Нового года проезд на троллейбусе и трамвае подешевел Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 1 января проезд на троллейбусе и трамвае подешевел. Такой подарок решило сделать муниципальное управление электротранспорта города Уфы в связи с наступлением нового 2017 года и в честь 80-й годовщины своего создания.

С сегодняшнего дня стоимость проезда за наличный расчёт снижена с 22 до 20 рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теги: электротранспорт
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть