В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей Фото: ИА «Башинформ»
В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей
В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 1 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В роддомах Башкирии в ночь с 31 декабря на 1 января появились на свет 13 детей.
Всего с 0:01 до 8:00 родились восемь девочек и пять мальчиков. В их числе и одна двойня. Об этом агентству «Башинформ» сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова. По данным медиков, и дети, и их мамы чувствуют себя хорошо.