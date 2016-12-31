В Башкирии двое пожарных погибли, спасая пожилую женщину

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Миякинском районе Башкирии ночью 31 декабря двое пожарных погибли, спасая пожилую женщину. Бригада ПЧ-88 прибыла на тушение дома в селе Ерлыково. Пожарные зашли в горящее строение, чтобы найти и вывести находившуюся там пенсионерку, и в этот момент обрушилась крыша.

По факту гибели трех человек в пожаре проводится доследственная проверка, сообщили в СКР по республике. Также устанавливаются причины пожара и другие обстоятельства произошедшего.