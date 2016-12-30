В Благоварском районе открылся сельский дом культурыФото: пресс-служба Минкультуры РБ
В Благоварском районе открылся сельский дом культуры
В Благоварском районе открылся сельский дом культурыФото: пресс-служба Минкультуры РБ
УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В рамках реализации республиканского проекта по модернизации сельских Домов культуры в селе Сарайлы Благоварского района распахнул двери современный многофункциональный культурный центр.
Торжественное мероприятие украсил яркий театрализованный концерт с участием лучших солистов и творческих коллективов художественной самодеятельности района.
В сельском Доме культуре Сарайлы была проведена большая работа по укреплению материально-технической базы и созданию условий для оказания разнообразных и высококачественных услуг в сфере культуры и детского досуга.
Многофункциональный сельский центр соответствует всем современным требованиям. В здании обновленного клуба созданы все условия для хорошего отдыха и полезного досуга. Есть зона отдыха, фитнес-зал, хореографический, выставочный залы. Для детей организована игровая зона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ.