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Знатоков башкирского языка приглашают на Межрегиональную олимпиаду

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 9 по 11 января 2017 года начинается Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному языку среди учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций. Олимпиада пройдет в Уфе на базе Башкирской республиканской гимназии–интерната №1 им. Рами Гарипова.

На участие в олимпиаде уже заявлено 278 школьников из 61 муниципального района и городских округов, а также регионов Российской Федерации. Согласно программе мероприятия, закрытие олимпиады состоится 11 января 2017 года, сообщили в пресс-службе Министерства образования РБ.

Теги: олимпмада,башкирский язык
 
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