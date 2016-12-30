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30 декабря Пятница

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Давлекановский район Башкирии возглавил Ильгиз Мухамедзянов

ПОЛИТИКА

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Главой администрации Далекановского района стал Ильгиз Мухамедзянов.

30 декабря решением Совета муниципалитета он назначен на это пост по контракту.

До своего назначения Ильгиз Фанилович Мухамедзянов занимал должность первого заместителя главы районной администрации по промышленности, транспорту, строительству, ЖКХ и связи.

Предыдущий руководитель Далекановского района Ильшат Фазрахманов в начале декабря 2016 года занялв кресло министра сельского хозяйства Башкортостана.

Теги: кадровые назначения
 
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