В Кумертау стартует масштабный проект «52 выходных дня» Фото: Администрация Кумертау В Кумертау стартует масштабный проект «52 выходных дня» Фото: Администрация Кумертау

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Со следующего года в Кумертау стартует новый масштабный проект «52 выходных дня».

Он подразумевает вовлечение горожан в проведение активных выходных и популяризацию здорового, социально-активного образа жизни. При этом спортивные, культурные и образовательные мероприятия проекта рассчитаны на горожан самого разного возраста.

Как отметили в пресс-службе администрации Кумертау, проект «52 выходных дня» включает в себя как крупные городские мероприятия, так и небольшие, рассчитанные на узкий круг участников.