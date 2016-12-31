Благотворительный фонд «Мирас» провел мастер-классы по истории ремесел Фото: фонд Мирас Благотворительный фонд «Мирас» провел мастер-классы по истории ремесел Фото: фонд Мирас

УФА, 31 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Благотворительный фонд «Мирас» проводит мастер-классы в рамках проекта «Передвижная мастерская ремесел «Арба». Проект реализуется на грант Министерства труда и социальной защиты населения, сообщили в фонде.

Волонтеры Флорида Имангулова, Азалия Насибуллина, Альфинур Зяляева, Анастасия Новодержкина, Ляйсан Гильманова, Нелли Акчурина, Нина Буланкова обучали детей в Уфимской коррекционной школе №13, Детском доме №1 в Уфе и Салаватском детском доме сразу нескольким ремеслам: войлоковалянию, ткачеству, изготовлению народных кукол и керамических изделий. В общей сложности мастерицы провели восемнадцать занятий.

Во время мастер-классов дети не только учатся основам традиционных ремесел, но также узнают и их историю, современность. Волонтеры рассказывают о ныне живущих мастерах, проходящих фестивалях и выставках.

Несколько мастер-классов по игрушке прошли в зале Дома-музея им. Ш. Худайбердина, где фонд открыл передвижную выставку рукотворных кукол и игрушек «Сказки из бабушкиного сундучка».

На зимних каникулах подопечных социальных учреждений ждет множество других мастер-классов и увлекательных занятий.