Фильм киностудии «Башкортостан» стал одним из призёров фестиваля «Киноглаз-2016»

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм «Три письма» киностудии «Башкортостан» в категории игровое кино стал одним из призёров кинофестиваля «Киноглаз-2016». Режиссёр фильма — Руслан Юлтаев, продюсер — Азамат Хужахметов. Учредителем фестиваля является медиахолдинг «ОКА-ФМ» (Серпухов). Цели кинофестиваля — средствами экранного искусства способствовать духовно-нравственному оздоровлению общества, обращению к патриотическим истокам отечественной истории, сохранение и возрождение национального культурного наследия.

Также драма «Три письма» прошла конкурсный отбор на I Всероссийский кинофестиваль «Моё Отечество», который пройдёт в феврале 2017 года в Череповце Вологодской области. Организаторами кинофестиваля являются телеканал «Офицеры ТВ», благотворительный фонд «Опора Отечества» и общероссийская общественная организация «Офицеры России».

Для фильма «Три письма» 2016 год был успешным. Кинокартина отбиралась на конкурсные программы более десятка международных и всероссийских кинофестивалей и была награждена такими призами, как «За актёрский ансамбль» в категории игровое полнометражное кино на XXV Международном кинофоруме «Золотой Витязь» (Севастополь); «Специальный приз жюри» на XXI Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» (Москва); специальный диплом жюри «За развитие национального кинематографа» на XIII Международном кинофестивале «Лучезарный Ангел» (Москва); диплом первой степени и «Специальный приз жюри» на VI Международном кинофестивале «Свет миру» (Ярославль, Углич, Переславль-Залесский), «Лучший полнометражный фильм» на IV Всероссийском кинофестивале «Skey-cinema» (Тамбов).

«Большая удача, когда твою кинокартину могут видеть много людей в разных уголках нашей необъятной страны. А благодаря киномарафону, посвящённому Году российского кино, состоялись многочисленные встречи со зрителями, сложились новые творческие и духовно-нравственные связи, которые и в будущем позволят создавать такое же душевное и доброе кино», — сказал режиссёр фильма Руслан Юлтаев.