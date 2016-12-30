Башкирия выделит по 1 млн рублей родственникам уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154 Фото: Олег Яровиков Башкирия выделит по 1 млн рублей родственникам уроженцев республики, погибших в авиакатастрофе Ту-154 Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Родственники уроженцев Башкортостана, погибших 25 декабря в авиакатастрофе близ Сочи, получат по 1 млн рублей. Деньги для оказания единовременной материальной помощи членам семей погибших в результате крушения воздушного судна Ту-154 Минобороны России уроженцев Башкортостана выделят из резервного фонда Правительства республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», на борту самолета, потерпевшего крушение 25 декабря близ города Сочи, находились два уроженца Башкортостана: Хасанов Амир Бакирович и Иванов Максим Александрович.

Правительство Республики Башкортостан выражает соболезнование родственникам погибших в авиакатастрофе.

Между тем в страховой компании «Согаз» начали выплачивать страховые суммы родным погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Именно в этой компании застрахована ответственность Минобороны России за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов.

Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей — страховая выплата и 3,506 млн рублей — единовременное пособие.

Родные жертв авиакатастрофы также получат выплаты по авиастрахованию в сумме около 2 млн рублей, сообщает «Российская газета».

Кроме того, Сбербанк принял решение списать долги и кредиты погибших в авиакатастрофе Ту-154. О мерах поддержки пострадавших объявил и банк ВТБ. Об этом сообщает РБК.

По словам министра транспорта России, председателя комиссии по расследованию авиакатастрофы Максима Соколова, для списания задолженности близким родственникам погибших необходимо подать соответствующие заявления. Они будут приниматься как в самом Сбербанке, так и в специальных штабах Минобороны и Минтруда.

Телефон горячей линии Сбербанка: 8-800-100-11-66.