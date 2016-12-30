Видные деятели культуры Башкортостана: Закир Исмагилов (К 90-летию со дня рождения)

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 90 лет Закиру Исмагилову — известному танцовщику, педагогу и постановщику танцев.

Закир Саитович Исмагилов родился 30 декабря 1926 года в деревне Еремеево Уфимского кантона Башкирской АССР (ныне одноименное село Чишминского муниципального района РБ), в крестьянской семье.

Является сыном народного сэсэна республики Саита Исмагилова. Закир рос и воспитывался под его позитивным влиянием, с самого детства любил народные песни и танцы, впитывал в себя лучшие образцы устного творчества, хорошо понимал национальные традиции и обычаи. Играл на курае, самодельной скрипке, многих музыкальных инструментах. Уже в юности Закир получил известность как талантливый исполнитель народных танцев. Участвовал в сельских и районных сабантуях.

После окончания семилетней школы Закир Исмагилов работал в местном колхозе. Перед самой войной он поступил в Башкирское театрально-художественное училище, где учился по классу танца у выдающегося ленинградского хореографа Карла Матсона, находящегося в Уфе в ссылке. Педантичный и строгий преподаватель научил молодого человека всем азам танцевального искусства.

Будучи студентом, Закир одновременно работал в Башкирской государственной филармонии танцовщиком и скрипачом. С 1943 года служил в Красной Армии. Является участником Великой Отечественной войны, награждался боевыми медалями.

С 1948 года Закир Исмагилов работал в ансамбле песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова, где исполнял танцы народов СССР. Вместе с ансамблем много ездил по стране, был в зарубежных гастролях. Позже Закир Саитович являлся солистом ансамбля песни и пляски Закавказского военного округа. Все эти годы он считался военнослужащим.

Только в 1951 году Закир Исмагилов смог демобилизоваться и вернуться в родную Башкирию. Он стал работать солистом и педагогом-репетитором Башкирского ансамбля народного танца (ныне Государственный академический ансамбль народного танца РБ им. Ф. Гаскарова). В своей работе Закир Саитович смог полноценно использовать весь прошлый опыт. Много полезного перенял он и от руководителя ансамбля Файзи Гаскарова.

В 1961-1987 годах Закир Исмагилов работал режиссером Государственного комитета Башкирской АССР по телевидению и радиовещанию. В разные годы руководил самодеятельными танцевальными коллективами Уфы и республики, участвовал в организации правительственных и юбилейных концертов.

Закир Исмагилов проявил себя как танцовщик редкостного дарования и таланта. Для его яркого исполнительского таланта были характерны артистичность и музыкальность, легкость и пластика, яркая выразительность национального характера. Современникам он запомнился как блестящий исполнитель сольных партий в танцах «Бесәнселәр» («Косари»), «Гопак», «Кейәү» («Жених»), «Өс туған» («Три брата») и других, которые вошли в золотой фонд ансамбля.

Закир Исмагилов являлся активным участником Декады башкирской литературы и искусства в Москве (1955). Во время работы на телевидении стал режиссером музыкального телефильма «Кто пел?», цикла телепередач «Жемчужины народного творчества» о выдающихся певцах и танцорах, многих музыкальных передач. В 1959 году Закир Саитович сыграл одну из ведущих ролей в полнометражном фильме-балете «Журавлиная песнь», снятом на Свердловской киностудии. Его талант был отмечен званием лауреата Всероссийского конкурса артистов эстрады (Москва, 1960).

За большие заслуги в развитии национального искусства Закиру Исмагилову были присвоены почетные звания заслуженного артиста Башкирской АССР и заслуженного работника культуры РСФСР. Он награждался орденом «Знак Почета».

Закир Саитович скончался 22 сентября 2004 года и похоронен, как он сам завещал, на кладбище села Еремеево Чишминского района.