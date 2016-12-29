Башкортостан перевыполнил план по лесовосстановлению

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

По итогам 2016-го года, объявленного «Годом лесовосстановления», Башкортостан вошел в десятку регионов, полностью выполнивших запланированные работы. Как сообщили в Минлесхозе РБ, лесовосстановительные работы выполнены на площади 12,4 тысячи гектаров, это 104 процента от плана, в том числе посадка леса проведена на площади 7 тысяч га.

В десятку лучших регионов РФ вошли Липецкая, Нижегородская, Московская, Сахалинская, Тверская, Тамбовская, Ленинградская, Новосибирская области, республики Башкортостан и Карелия. Башкирия – на четвертом месте. Всего в стране лес восстановлен на площади более 800 тысяч гектаров.