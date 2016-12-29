Белебеевские школьники одержали победу в «мозговом штурме» по финансовой грамотности Фото: БРО «ФинПотребСоюз» Белебеевские школьники одержали победу в «мозговом штурме» по финансовой грамотности Фото: БРО «ФинПотребСоюз»

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Уфе определили победителей первого республиканского чемпионата по финансовой грамотности среди школьников.

В интеллектуальной игре «Мозговой штурм», организованной по инициативе Башкирского регионального отделения «ФинПотребСоюз», одновременно участвовало более ста человек.

Всего было представлено 17 команд из разных регионов Башкортостана, из них две состояли из учителей.

По правилам участники должны были ответить на 24 вопроса разной степени сложности. В итоге без ответа остался лишь один.

В результате наибольшее количество баллов и первое место заняла сборная старшеклассников из гимназии №1 города Белебея (команда «VIA PRIMA»).

На втором месте юные финансисты из уфимского лицея №153 (команда «17*9»), на третьем — воспитанники столичного лицея №123 (команда «НЕГОЦИАНТЪ»).