Законы, которые вступят в силу 1 января 2017 года Фото: открытый источник Законы, которые вступят в силу 1 января 2017 года Фото: открытый источник

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

1 января 2017 года в силу вступят законопроекты, среди которых есть напрямую касающиеся личных интересов каждого человека: защита от коллекторов, увеличение пенсионного возраста — пока только для чиновников, налог на кадастр, электронная регистрация недвижимости, приоритет российских товаров. Эти темы обсуждаются в федеральных СМИ.

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» запрещает деятельность «коллекторов без лицензии». С 1 января незарегистрированные в реестре коллекторы не имеют права заниматься взысканием долгов, то есть звонить, угрожать и преследовать должника. На осуществление новой деятельности указом выделен новый департамент ФССП, в территориальных органах для этой работы привлекаются 375 человек (по 3-5 человек в каждом субъекте страны).

ФЗ «Об увеличении пенсионного возраста для муниципальных и государственных служащих» — по сути, старт поэтапного увеличения пенсионного возраста, считают аналитики.

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» предусматривает начисление налога за недвижимость на ее кадастровую стоимость, которая превышает инвентаризационную. Кадастровую стоимость теперь определяют государственные оценщики — закон учреждает соответствующий институт.

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» переводит систему оформления жилплощади полностью в электронный формат. Если построенную недвижимость не зарегистрировать вовремя, можно получить штраф в размере 20 процентов от ее стоимости.

ФЗ «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» касается государственных компаний, которые при госзакупках должны при наличии российского аналога товара (в том числе лекарств) отказаться от варианта с импортом. Также он означает, что граждане РФ получают приоритет при приеме на работу.