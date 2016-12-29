Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

29 декабря в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 53 работников промышленности, строительства, транспорта, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, государственной службы, муниципального управления, банковской и социальной сферы, предпринимательства и торговли, науки и образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, печати и СМИ, культуры и искусства.

Глава республики поздравил их с заслуженными наградами и наступающим Новым годом.

– Наша республика входит в 2017 год уверенно, надёжно. Наши финансовые возможности достаточны для того, чтобы справляться с социальными обязательствами, взятыми на себя. Наш бюджет выполнен с профицитом. Мы имеем даже небольшой запас ресурсов, переходящих на 2017 год, – сказал Рустэм Хамитов. – Большое удовольствие доставляет видеть вас, тех, кто по-настоящему трудится, работает. И зная то, что таких людей, таких хорошо работающих тружеников у нас много, понимаешь, что в республике действительно всё надёжно, и 2017 год будет нормальным, и все последующие.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.