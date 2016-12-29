В Топ-3 политиков России: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров Фото: пресс-служба Президента России В Топ-3 политиков России: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров Фото: пресс-служба Президента России

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина продолжил расти и достиг 62,1 процента. Положительная динамика отмечается по показателю доверия Сергею Шойгу (с 11,5 до 14 процентов). В Топ-3 также входит Сергей Лавров (13,8 процента). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг доверия политикам.

Оценки деятельности Президента России выросли за неделю на один пункт и достигли 86,8 процента. Это максимальное значение в 2016 году. Работу Премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно данным опроса 24-25 декабря, одобряют 61,2 процента опрошенных. Показатель одобрения деятельности Правительства РФ, после снижения до 60,9 процента 17-18 декабря, 24-25 декабря поднялся до 63,2 процента.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми федеральных округах России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5 процента.