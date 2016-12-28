В Башкирии «буханка» при обгоне столкнулась со «Сканией», погибли три человека
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Туймазинском районе на 1303-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск произошла авария с тремя смертями. О тяжком ДТП сообщил в своем блоге начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. Очевидцы показали, что водитель «буханки» решился на обгон сразу двух автомобилей — «Шевроле Лачетти» и «Мицубиси АSХ». При выполнении маневра он столкнулся со встречным грузовиком из Самарской области. В аварии погибли водитель и два пассажира УАЗа — мужчина и женщина. На месте работают оперативные службы, подробности аварии станут известны позднее.