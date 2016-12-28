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28 декабря Среда

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В Башкирии «буханка» при обгоне столкнулась со «Сканией», погибли три человека

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Туймазинском районе на 1303-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск произошла авария с тремя смертями. О тяжком ДТП сообщил в своем блоге начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. Очевидцы показали, что водитель «буханки» решился на обгон сразу двух автомобилей — «Шевроле Лачетти» и «Мицубиси АSХ». При выполнении маневра он столкнулся со встречным грузовиком из Самарской области. В аварии погибли водитель и два пассажира УАЗа — мужчина и женщина. На месте работают оперативные службы, подробности аварии станут известны позднее.

Теги: дтп
 
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