На старте студенческого чемпионата РБ свое превосходство показали хоккеисты БГПУ и БГУ
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Стартовали игры чемпионата Студенческой хоккейной лиги Республики Башкортостан сезона 2016-2017 годов.
В матче открытия первого сезона СХЛ РБ встречались команды Башкирского государственного аграрного университета и Башкирского государственного педагогического университета. Победу в этой встрече одержали хоккеисты БГПУ со счетом 17:9.
Во второй игре студенты БГУ нанесли поражение коллегам из БГМУ – 12:4.