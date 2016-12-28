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28 декабря Среда

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На старте студенческого чемпионата РБ свое превосходство показали хоккеисты БГПУ и БГУ

СПОРТ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стартовали игры чемпионата Студенческой хоккейной лиги Республики Башкортостан сезона 2016-2017 годов.

В матче открытия первого сезона СХЛ РБ встречались команды Башкирского государственного аграрного университета и Башкирского государственного педагогического университета. Победу в этой встрече одержали хоккеисты БГПУ со счетом 17:9.

Во второй игре студенты БГУ нанесли поражение коллегам из БГМУ – 12:4.

Теги: хоккей,СХЛ РБ
 
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