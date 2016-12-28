Три четверти россиян предлагают продавать алкоголь с 21 года Фото: Depositphotos.com Три четверти россиян предлагают продавать алкоголь с 21 года Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

За повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о повышении минимального возраста для продажи алкоголя в стране.

За повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются три четверти граждан (77 процентов). В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70 процентов. Негативно воспринимают идею 17 процентов опрошенных.

Эксперты отмечают, что женщины (82 процента), люди средних лет и пенсионного возраста (80 процентов) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины и молодежь. В возрастной группе от 18 до 21 года доля одобряющих предложение составляет 61 процент. Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) — 82 процента, меньше — среди москвичей и петербуржцев (74 процента) и жителей малых городов (74 процента).

Всероссийский опрос проведен по инициативе команды Федерального проекта «Трезвая Россия» при поддержке Минздрава РФ 23 августа — 19 сентября 2016 года в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в восьми федеральных округах.