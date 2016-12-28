В Башкирии введена в эксплуатацию электроподстанция «Гвардейская» Фото: пресс-служба БЭСК В Башкирии введена в эксплуатацию электроподстанция «Гвардейская» Фото: пресс-служба БЭСК

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфимском районе Башкортостана введен в эксплуатацию новый энергообъект — подстанция 220 кВ «Гвардейская».

В торжественной церемонии открытия участвовали Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Илшат Тажитдинов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, председатель Правления — генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов и другие официальные лица.

Строительство энергообъекта было начато в октябре прошлого года. Инвестиции Башкирской электросетевой компании в строительство подстанции составили 737,5 млн рублей.

Новая подстанция станет частью системы узловых подстанций 220 кВ Уфы, что обеспечит оптимальную топологию сетевой инфраструктуры и высокую надежность энергоснабжения потребителей.

В пресс-службе компании пояснили, что введение в эксплуатацию подстанции «Гвардейская» обеспечит надежное энергоснабжение индустриального парка «Уфимский». На его территории размещены предприятия самого различного профиля.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее в Уфимском районе Башкортостана была введена в эксплуатацию еще одна подстанция — «Зубово». Она обеспечит надежное электроснабжение пригородных территорий Кировского района Уфы и Уфимского района. Среди них — Зубово, Чесноковка, Нижегородка, Цветы Башкирии, Таптыково, Лекаревка, Березовка и Лебяжий.

Благодаря новой подстанции повысится надежность и качество энергоснабжения торговых центров IKEA, «Леруа Мерлен», Ашан, «Метро», «Касторама» и нескольких крупных автосалонов. Также от данной подстанции планируется запитать технопарк в Нижегородке и ряд новых предприятий в промышленной зоне станции «Уршак».