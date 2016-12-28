В Новом году жителей Башкирии ждет космический салют

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Начало Нового года знаменуется «салютом» метеорного потока Квадрантиды, который длится с 1 по 5 января. Максимум действия Квадрантид приходится на 3 или 4 января, когда насчитывается до 120 метеоров в час. Это один из самых обильных метеорных потоков на нашем небе, сообщает уфимский планетарий.

Удивительное зрелище, когда на звездном небе внезапно вспыхивает и прочерчивает небо яркий след, видели многие. Впечатление такое, как будто упала звезда. Как пояснили в планетарии, падают не звезды, а частицы вещества диаметром около 1 мм или более, которые с большой скоростью врезаются в атмосферу Земли, чем и обусловлена их яркость. Они вспыхивают от трения и полностью сгорают в атмосфере. Некоторые из таких тел не успевают сгореть в атмосфере и падают на Землю, тогда их называют метеоритами.

Свое название Квадрантиды получили от созвездия Quadrans Muralis (Небесный Квадрант), находящегося на старинных звездных картах между созвездиями Дракона, Геркулеса и Волопаса. Радиант Квадрантид — точка на небесной сфере, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры — находится в северной части созвездия Волопаса, рядом с «кончиком ручки» ковша Большой Медведицы. В наших широтах этот участок неба никогда не заходит за горизонт.

Эксперты рекомендуют начинать наблюдения с 23 часов и до рассвета, когда радиант потока поднимается на достаточную высоту над горизонтом и будет продолжать подниматься до самого утра.

Своего максимума в этом году Квадрантиды достигнут 3 января в 19 часов по уфимскому времени. В это время радиант потока будет невысоко над горизонтом на севере. Конечно, метеоры заметны не только вблизи радианта — они видны по всему небосводу.

Максимальная активность потока непродолжительная — несколько часов. По прогнозам, должно наблюдаться до 120 метеоров в час. В прошлом году наблюдалось до 123 метеоров в час. Растущая Луна не помешает наблюдениям.

Наблюдать Квадрантиды, как и любой метеорный поток, лучше всего за городом, где нет засветки неба уличными фонарями. Для наблюдения не нужны оптические инструменты. Метеоры наблюдаются невооруженным глазом.