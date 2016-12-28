В Башкирии готовятся к Всероссийской неделе охраны труда-2017 Фото: Олег Яровиков В Башкирии готовятся к Всероссийской неделе охраны труда-2017 Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане готовятся к Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ). Как сообщили в Минтруда республики, ее проведение запланировано в период с 17 по 21 апреля 2017 года в Сочи.

Неделя проводится в рамках Всемирного дня охраны труда. Она является главным событием года в области охраны труда, центральной дискуссионной площадкой, на которой демонстрируются лучшие мировые и отечественные практики в области систем управления охраной труда, рассматриваются превентивные меры, направленные на профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости. В ходе Недели конкретизируются направления государственной политики в области охраны труда и совершенствования нормативной правовой базы.

В рамках Недели пройдут специализированные мероприятия по всему комплексу вопросов в сфере охраны труда, включая V Всероссийский съезд специалистов по охране труда. В работе Недели примут участие руководители и представители Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты РФ и других министерств, ряда международных организаций.

Открыт официальный сайт Недели, где можно получить оперативную информацию о ходе подготовки Недели, внести предложения по формированию отдельных мероприятий, а также вопросы и предложения, связанные с организацией и сопровождением корпоративных мероприятий и возможным участием в партнерских программах Недели.

В рамках формирования программы Всероссийской недели охраны труда-2017 продолжается серия «мозговых штурмов» с отраслевыми специалистами по охране труда, проходят они и в Башкортостане. Участники обсуждают самые животрепещущие темы из сферы безопасности, охраны и условий труда в различных отраслях и сферах, в том числе на транспорте, которые могут быть внесены в программу ВНОТ-2017.

Особую эмоциональную дискуссию вызывает тема управления психологическим состоянием, преодоления стресса и депрессивных состояний у авиапилотов и машинистов поездов. На одной из таких дискуссий в Москве результаты недавнего исследования BioMed Central продемонстрировали: у 233 из 1848 летчиков гражданской авиации, или 12,6 процента, которые прошли тест на определение депрессии, были обнаружены клинические симптомы этого расстройства. Тема эта особенно актуальна в свете участившихся авиакатастроф, в том числе произошедшей в эти дни трагедией над Черным морем.

Труд современных летчиков гражданской авиации можно без преувеличения назвать одним из наиболее тяжелых, изматывающих и вредных. Пилоты испытывают сильный стресс, потому что несут ответственность за чужую жизнь. Негативно сказываются переработки и ночные полеты. Подчас смена пилота длится 12 часов и больше. И нередки ситуации, когда летчику остается всего четыре выходных дня в месяц.

Чтобы снизить уровень депрессии среди летного состава, ученые и эксперты рекомендуют авиакомпаниям взять на себя ответственность за условия, в которых работают пилоты, и регулярно проверять, что те получают необходимое медицинское обслуживание.

Усталость летчиков часто называют в числе причин инцидентов с самолетами. Сейчас Минтранс уже изучает предложение разрешить летчикам спать в кабине во время дальнемагистральных ночных перелетов. С такой инициативой выступили Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта и Профсоюз летного состава России. Предполагается, что пилот сможет отдохнуть на, так называемом, «спокойном участке полета», где не запланированы сеанс радиосвязи и переход на другой эшелон.

Учитывая, что соблюдение режима труда и отдыха имеет важнейшее значение для безопасности полетов, то на протяженные рейсы в состав экипажа может входить третий, «крейсерский» пилот. Он имеет право сесть за штурвал самолета, только когда борт набрал высоту и лег на курс. Наличие крейсерского пилота позволяет отдохнуть сначала одному, а потом другому пилоту, пока самолет летит. В России свидетельства «крейсерского» пилота пока не выдавались, хотя необходимые поправки в законодательно-правовую базу уже внесены.

Более тщательное проведение медосмотров перед вылетом, возможное ужесточение стандартов их прохождений, независимая экспертиза состояния здоровья летного состава — еще одна важная тема, которую планируют обсудить на ВНОТ.

Пилоты в буквальном смысле слова держат жизни пассажиров в своих руках. Здоровье пилотов — это «цепь», на которой держится безопасность полета. Почему же в этой цепи периодически рвутся звенья, причем в тот момент, когда от их прочности зависит судьба пассажиров?

Частые ночные рейсы и перемена часовых поясов вызывают сбои ритма человека, из-за чего организм не знает, когда спать, а когда бодрствовать. Подобная «куролесица» способствует возникновению или обострению уже имеющихся проблем с сердечно-сосудистой системой. По данным одного исследования, проведенного на Западе, работа в ночные смены увеличивает опасность сердечного приступа на 23 процента, серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой — на 24 процента, а инсульта — на пять процентов.

Одна из важных и обсуждаемых тем предстоящей Недели — проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) летного и кабинного экипажей. До сих пор не утихают споры о методике проведения СОУТ, которая не определяет до конца все факторы, влияющие на здоровье работников этой специфической профессии.

Гражданская авиация — очень напряженный вид деятельности, специальная оценка здесь достаточно сложная процедура, которая проводится в воздухе с некоторыми особенностями: здесь и повышенное давление воздуха, повышенный уровень шума и ультрафиолетового излучения, радиации, необходимость следить в полете за различными видами аппаратуры.

Действующие соцгарантии для пилотов включают отпуск 70 календарных дней, льготную пенсию, рабочую неделю не более 40 часов и годовой налет до 900 часов. Специалисты авикомпаний утверждают, что гарантии соответствуют нормам, принятым более 20 лет назад, «с учетом использования авиатехники того времени». Но с тех пор, по их мнению, воздушные суда и условия труда «существенно улучшились», а всё, что требуется от пилотов, — это контролировать работу компьютера.

Но всё же ключевое слово здесь «контролировать». Как отмечают сами пилоты, «конечно, всё на компьютере, но расслабиться не удается, ибо каждую его операцию нужно отслеживать и проверять». И так — много часов подряд. Поэтому неудивительно, что нагрузки, с которыми компьютер справляется без труда, иногда становятся запредельными для человека и даже могут привести его к ранней смерти.

Все эти вопросы планируют обсудить на площадках Всероссийской недели охраны труда, сообщили в пресс-центре ВНОТ-2017.