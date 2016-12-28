Проект по мотивам башкирского эпоса «Урал батыр» представлен на российской сцене

Фото:











Фото:

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Проект «Легенда о Саошианте» композитора Азамата Хасаншина вновь с успехом был показан на российской сцене. Он создан по мотивам башкирского народного эпоса «Урал батыр». Пролог был презентован на одной из самых востребованных театральных площадок Санкт-Петербурга – на сцене Академического драматического театра им. В.Ф.Комиссаржевской.

Показ состоялся в рамках XXIII Международного фестиваля негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад». Проект презентовали взыскательной публике культурной столицы России и жюри, состоящему из видных деятелей сцены, режиссёров, членов экспертного совета по государственным театрам Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». В состав жюри вошли такие знаковые фигуры, как театральные критики, члены экспертного совета российской национальной премии «Золотая маска» Евгений Авраменко и Алексей Пасуев. Возглавил жюри заслуженный артист России, актёр АБДТ имени Г.А.Товстоногова Михаил Морозов.

Эксперты высоко оценили выступление молодых уфимских танцовщиков, солистов мастерской «МеЖдуТанцем» Алины Мустаевой, Адэлины Алчиновой и Рустама Имамова.

Проект «Легенда о Саошианте» создан в технике синтеза современной хореографии (contemporary dance), пост-авангардной музыки, живописи и видеоарта. Впервые он был представлен на Всероссийском молодежно-образовательном форуме «Таврида», который состоялся в Крыму в июле 2016 года. Там проект был удостоен гранта федерального форума. Грант предназначен для реализации (сценической постановки) проекта.

«Цель проекта – создать аудиально-визуальное пространство игры с жанрами, стилями, медиапродуктом, глубинными этническими смыслами башкирской культуры. Благодаря созданию такого художественного пространства конструируется сценическая ситуация, в контексте которой возможно соприкоснуться с опытом подлинности», — пояснил композитор, автор сюжета проекта Азамат Хасаншин.

Хореограф-постановщик, режиссёр проекта – Ольга Даукаева, видео-арт выполнен Александром Соболевым по мотивам картин Василя Ханнанова. Согласно условиям гранта постановка «Легенды о Саошианте» («Урал-Батыр») должна быть осуществлена на одной из сцен Уфы в 2017 году.