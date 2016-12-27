В Башкирии общественники поздравили детей социального приюта с наступающим Новым годом Фото: пресс-служба МВД по РБ









В Башкирии общественники поздравили детей социального приюта с наступающим Новым годом Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Илишевского района вместе с Общественным советом при МВД республики поздравили детей районного социального приюта.

Члены Общественного совета при МВД республики и сотрудники отдела полиции Илишевского района привезли детям социального приюта в селе Исамметово новогодние подарки.

Предновогоднее мероприятие воспитанников приюта было украшено пышной елкой, мишурой и поделками, которые ребята сделали своими руками. Также для гостей дети подготовили музыкальные номера – новогодние песни, танцы в нарядных костюмах и стихи на татарском и русском языках.

Как рассказала директор приюта Резеда Гизатулина, детские праздники стали намного красочнее — на ранее предоставленную помощь Общественного совета при МВД по РБ приют смог приобрести ноутбук с проектором, а сотрудники полиции подарили специальный экран.

В этот раз общественники тоже приехали не с пустыми руками. Заместитель председателя Общественного совета Геннадий Шабаев от имени всего Совета вручил директору учреждения собранные средства для нужд приюта и его воспитанников. Кроме того, члены Общественного совета Валех Аббасов и Салават Рахматуллин вручили ребятам коробки с подарками. Илишевские полицейские, в свою очередь, тоже порадовали воспитанников сладкими подарками и добрыми пожеланиями на следующий год, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.