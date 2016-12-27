Четыре детских дома Башкирии получили шахматные подарки под Новый год

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В рамках проекта «Шахматы в детские дома» представители Федерации шахмат Республики Башкортостан посетили четыре детских дома.

В каждом из них президент ФШРБ Филюс Ишбулатов и исполнительный директор федерации Амир Даукаев вручили воспитанникам по десять комплектов шахмат с часами, демонстрационные доски, книги, другой необходимый для занятий инвентарь.

Такие наборы получили ребята из Бирского детского дома (директор Александр Крымов), Башкирского республиканского детского дома №1 (директор Фаниса Бадретдинова), детского дома №9 г. Уфы (директор Венера Хазиахметова) и Уфимской коррекционной школы-интерната №13 (директор Альфия Кириллова).

Ребята из детских домов с радостью приняли все подарки, ведь многие из них в той или иной степени уже сталкивались с шахматами или хотя бы слышали о такой замечательной игре.

«Мы очень рады вниманию, которое оказала нам республиканская федерация шахмат, — сказал Александр Крымов. – Детям нужен разнообразный, развивающий досуг, и шахматы – отличное средство для этого».

Представители ФШРБ и руководители детских домов договорились о дальнейших совместных контактах, начиная от приезда тренеров для занятий с ребятами и кончая организацией такой современной формы, как онлайн-обучение шахматам.

В акции также приняли участие представители республиканского благотворительного фонда «Подарим жизнь».