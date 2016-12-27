Башкирию в рамках проекта «Узнай Россию» посетят иностранные школьники Фото: Олег Яровиков Башкирию в рамках проекта «Узнай Россию» посетят иностранные школьники Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В феврале 2017 года запускается новый масштабный проект в области въездного детского туризма и публичной дипломатии «Узнай Россию». В нашу страну приедут группы иностранных школьников, которые вместе с русскими сверстниками отправятся в глубинку. Цель проекта — формирование у юных иностранцев лояльного отношения к нашей стране, сообщают «Известия».

Проект «Узнай Россию» запущен Центром евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСиР) при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ). Первые группы детей из-за рубежа приедут уже в феврале, их примет один из регионов Центральной России. Вероятнее всего, гости будут из Индии, но одновременно к поездке готовится и группа из Марокко. В перспективе ждут детей из Китая, Индонезии, Латинской Америки и Европы. Проживание возможно в разных форматах — в лагере, гостинице или семье.

«Идея возникла в 2015 году, — рассказала «Известиям» руководитель ЦЕСиРа Ольга Бирюкова. — Мы содействовали выходу на зарубежные рынки экспортно ориентированных компаний несырьевого сектора. Но поняли, что, помимо экономики, необходимо развивать и социальную составляющую».

У проекта «Узнай Россию» два направления. Первое — проведение международных фестивалей для детей и молодежи. Четыре пройдут уже в 2017 году. Первый — весной — в Индии, второй будет приурочен к Петербургскому экономическому форуму и состоится в июне в Петергофе, третий — в сентябре в Казахстане и последний — в декабре в Китае.

Но главная часть проекта — программы поездок по нашей стране детей и подростков из других стран от 10 до 18 лет. Причем бок о бок с российскими сверстниками. Каждая группа проведет в России от недели до месяца, упор сделан на регионы. О своей заинтересованности уже заявили представители Пермского края, Свердловской, Астраханской, Нижегородской, Тверской, Самарской областей, Башкортостана.