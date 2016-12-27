В Башкирии определен предел роста коммунальных платежей в 2017 году

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С июля следующего года рост платежей за коммунальные услуги в Уфе не должен превысить 12,8 процента, сообщает РБК-Уфа.

В Башкирии утвердили «потолок» роста платы за коммунальные услуги отдельно по каждому городу и сельскому совету. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рустэм Хамитов.

В большинстве муниципалитетов коммунальные расходы подорожают не более чем на 8,3 процента. Однако в Уфе и ряде других городов, в частности, Салавате, Стерлитамаке, Сибае, максимальный рост составит 12,8 процента, а в Бирске — 14,9 процента.

Квартплата в Уфе будет повышаться, потому что будут расти тарифы, в том числе, на тепло и воду, сообщает издание. Связано это с реализацией двух инвестпроектов: «Уфимские инженерные сети» вкладывают в модернизацию сетей 227 миллионов рублей, «Уфаводоканал» — 2 миллиарда. На эти деньги последние планируют расширить и реконструировать Северный и Князевский водозаборы, Северный и Южный водопровод, реконструировать канализационные коллекторы и насосные станции.

В Бирске, как пояснили РБК-Уфа в местной администрации, повышение тарифов произойдет также из-за инвестпроекта, который реализует «Водоканалстройсервис». Деньги пойдут на улучшение водоснабжения города.