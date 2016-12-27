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27 декабря Вторник

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В Башкирии будет похоронен полковник Амир Хасанов, погибший при крушении Ту-154

ОБЩЕСТВО

В Башкирии будет похоронен полковник Амир Хасанов, погибший при крушении Ту-154 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии будет похоронен полковник Амир Хасанов, погибший при крушении Ту-154 Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Среди погибших в авиакатастрофе над Черным морем значится наш земляк — полковник Амир Хасанов, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Родители военного проживают в селе Балыклы Федоровского района республики, а его семья находится в Москве. Родственники Амира Хасанова изъявили желание похоронить его на малой родине. Эта информация доведена до администрации муниципалитета. Похороны будут организованы администрациями Федоровского и Мелеузовского районов и местным военным комиссариатом. Амир Хасанов служил в Забайкальском военном округе.

Теги: память
 
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