В Башкирии будет похоронен полковник Амир Хасанов, погибший при крушении Ту-154 Фото: Олег Яровиков
В Башкирии будет похоронен полковник Амир Хасанов, погибший при крушении Ту-154
В Башкирии будет похоронен полковник Амир Хасанов, погибший при крушении Ту-154 Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Среди погибших в авиакатастрофе над Черным морем значится наш земляк — полковник Амир Хасанов, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Родители военного проживают в селе Балыклы Федоровского района республики, а его семья находится в Москве. Родственники Амира Хасанова изъявили желание похоронить его на малой родине. Эта информация доведена до администрации муниципалитета. Похороны будут организованы администрациями Федоровского и Мелеузовского районов и местным военным комиссариатом. Амир Хасанов служил в Забайкальском военном округе.